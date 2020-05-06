Андрей Клычков «По факту обеспечения врачей защитными костюмами будет проведена проверка» Губернатор Орловской области прокомментировал сообщения, появившиеся в СМИ, во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Сегодня было в новостях о том, что врачам дают не те костюмы, которые нужно давать. Сегодня поступило 3 тысячи костюмов, 8 мая поступает 23 тысячи костюмов. Наличие этих средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях, которое мы проверяем раз в три дня в каждом медицинском учреждении, оно показывает, что можно придумать и обсудить любую тему, что можно предстать специалистом любого профиля, но сейчас не то время, чтобы придумывать истории, чтобы их просто пообсуждали». К настоящему моменту денежные выплаты для врачей доведены в лечебные учреждения в полном объёме и будут выплачиваться в соответствии с порядком, утверждённом на федеральном уровне, сообщил губернатор. Кроме того, сейчас в 36-ти детских садах работает 67 дежурных групп с общим охватом в 641 ребёнка. Как отметил Андрей Клычков, до 9 мая департамент образования подготовит решения по продолжению дистанционного обучения для школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов. Перенесённая весенняя призывная кампания в Орловской области начнётся 12 мая. На сегодня в Орловской области зафиксированы 813 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 57 167 человек из заболевших ранее - выздоровели, 31 из них за последние сутки. Двое подключены к аппаратам ИВЛ. 129 жителей региона находятся на лечении в стационарах. На карантине в инфекционных отделениях находится 321 человек, 192 - с подозрением на заражение COVID-19 без лабораторного подтверждения. 2073 жителей региона находятся на самоизоляции, 3274 сняты с наблюдения.





Артемий Лукьянчиков

6 мая 2020 года



