Отопительный сезон в Орловской области прошел в плановом режиме без сбоев Его итоги подвели сегодня в администрации области.





Началась подготовка к будущему холодному сезону. Но на этот раз работы проходят в сложных условиях. Тем не менее, подготовить нужно жилищный фонд, а это больше 4,5 тысяч домов, социальные объекты и всю инфраструктуру, где только тепловых сетей - около 500 км. Кроме того, нужно создать необходимый запас резервного топлива. Не снимается вопрос своевременных расчетов за энергоносители. На территории региона теплоснабжение осуществляют 49 организаций.





Татьяна Напольских

6 мая 2020 года



