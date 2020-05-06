На Орловщине будет возобновлен механизм стимулирования региональных программ развития промышленности Минпромторг поддержал предложение губернатора Орловской области.





В частности, речь идет о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по модернизации предприятий и реализации инвестиционных проектов. Обращение было подано на имя председателя Совета Федерации. В настоящее время от Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова пришел ответ, в котором сказано, что на условиях софинансирования предусматривается сразу несколько направлений антикризисной поддержки промышленности.





Татьяна Напольских

6 мая 2020 года



