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Встретим День Победы вместе!

8 мая в 21:20 на телеканале «Россия» премьера военной драмы «Ржев».


Ржевская битва – один из самых кровопролитных и одновременно героических эпизодов Великой Отечественной войны. Чудовищные потери этого противостояния скрывались долгие годы. В канун 75-летия Великой Победы на телеканале «Россия» большая премьера - фильм «Ржев». 
 
1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления, но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой, а, значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живым из этого переплёта выбраться невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. Но события приобретают непредсказуемый оборот…
 
Военная драма основана на реальных исторических событиях 1942-1943 гг. В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева - очевидца и участника тех событий.
 
Военная драма
2019 г.
Режиссёр: Игорь Копылов
В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян.



Орловское Информбюро
7 мая 2020 года
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