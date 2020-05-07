Модульные фельдшерско-акушерские пункты появятся в 17 районах Орловской области

Развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах региона осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Модульные фельдшерско-акушерские пункты появятся в населенных пунктах с численностью до 800 человек. Как сообщает информационный портал Орловской области, заказчиками ФАПов выступили центральные районные больницы Ливенского, Болховского, Верховского, Должанского, Знаменского, Колпнянского, Корсаковского, Краснозоренского, Кромского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Новосильского, Покровского, Сосковского, Свердловского, Урицкого и Шаблыкинского районов.

Начальная цена государственного контракта 132 млн 240 тысяч рублей. По итогам аукциона ФАПы будут построены за 97 млн 857,6 тысяч рублей. В аукционе участвовали предприятия из Тульской, Смоленской, Белгородской и Орловской областей. Аукцион выиграло орловское предприятие.