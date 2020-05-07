Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Трехэтапное возвращение к обычной жизни. Сегодня на заседании регионального оперативного штаба обсудят возможные сценарии.



- Есть проблема - будет ответ. Глава департамента здравоохранения области ответил на вопросы журналистов. В том числе о тестировании врачей и наличии аппаратов ИВЛ.



- Антикризисная поддержка орловского производства - будет. Министр промышленности и торговли страны ответил на обращение Орловщины.



- «Волонтеры Победы» не только поздравили ветерана, но и благоустроили территорию возле дома. Так может сделать любой.



- Подводный бессмертный полк. Орловские водолазы по своему отдали дань памяти погибшим героям.



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Вести-Орёл

7 мая 2020 года



