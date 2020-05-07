В Орле волонтеры посетили ветеранов Великой Отечественной войны Виктора Шигина и Василия Онищука

Волонтеры «Молодежки ОНФ» посетили тех, чьи фотографии сейчас украшают Орел. Это - часть всероссийского проекта, которая призвана исполнить мечту ветеранов. Ветераны - из того, особого типа людей, которые ни о чем не просят и ни на что не жалуются. В этом убеждаются все, кто общается с этими удивительными людьми.



Виктор Шигин прошел вместе с советскими войсками всю войну, а на заключительном этапе принимал участие в освобождении Будапешта и Вены. В свои 96 лет он не теряет бодрости духа и оптимизма, того же желает и молодежи.



Виктор Шигин, ветеран Великой Отечественной войны: «Вам, молодежь, еще раз пожелаю добра, счастья и быть патриотами своей Родины, как ваши дедушки и бабушки».

Виктор Шигин мечтал принять участие в Параде Победы на Красной площади. Это обязательно сбудется - ровно через год. А пока с предстоящим праздником - поздравления от волонтеров.



Василий Онищук свой боевой путь начал на берегах Волги, оборонял Сталинград, брал Берлин. Удостоен многих наград. 93-летний ветеран сегодня до сих пор активно принимает участие во всех предложенных ему проектах.



Вместе с продуктовыми наборами волонтеры вручили ветеранам и георгиевские ленточки.





Татьяна Тимохина

7 мая 2020 года



