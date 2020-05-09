В Орловской области 52 новых случая коронавирусной инфекции

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:45 7 мая, в нашем регионе 865 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.



Число больных в настоящее время 665 человек, выздоровело 193 человек. 7 человек скончались.





Орловское Информбюро

7 мая 2020 года



