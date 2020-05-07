В Орловской области возбуждено 18 административных дел в отношении предпринимателей, не приостановивших свою деятельность в условиях распространения COVID-19

Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на аппаратном совещании в областной администрации 6 мая.



Мониторингом ведомства охвачено 6349 объектов, из них более 94,5% временно приостановили деятельность в добровольном порядке, остальные приостановили после разъяснительной работы и выдаче предписаний о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий.



Установлены факты не приостановления деятельности предприятиями общественного питания (кафе), также временно не приостановлена деятельность при оказании услуг маникюра и продаже непродовольственных товаров, в связи с чем возбуждены 18 дел об административных правонарушениях.



В отношении 2 юридических лиц и 8 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю искусственными цветами, обувью, а также оказывающих услуги общественного питания, услуги по ремонту обуви составлены протоколы об административных правонарушениях и протоколы о временном запрете деятельности.



По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Советским районным судом, Заводским районным судом вынесены постановления о назначении индивидуальному предпринимателю административного штрафа в размере 50 тысяч рублей и назначении 4 индивидуальным предпринимателям административного наказания в виде приостановления деятельности, а также о назначении 2 юридическим лицам административного наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток.



Кромским районным судом индивидуальному предпринимателю, осуществляющему торговлю непродовольственными товарами (обувью), назначен административный штраф.



10 протоколов об административных правонарушениях находятся на рассмотрении в судах, производства по делам еще не окончены, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 мая 2020 года



