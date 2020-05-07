Мельпомена подождет Театры ушли в режим онлайн. Служители Мельпомены активно осваивают новое пространство, создавая различные интернет-проекты. Необычный формат работы позволил расширить горизонты для самореализации – актриса орловского драмтеатра Нелли Галченко практически ежедневно дежурит волонтером. Есть время, возможность и большое желание помогать людям.





В волонтерский центр без опозданий - как на работу. Здесь сценарий на каждый день пишет пандемия. А партнеры познаются уже по ходу действия. К примеру, Олег открыл для Нелли новое направление в искусстве.



Нелли Галченко, режиссёр, актриса ОГАТ им. И. С. Тургенева, волонтёр: «Вот мы с ним много говорили про экзистенциализм . И я решила обратиться к этой теме и для себя ее прояснить. То есть, получается, что эти молодые люди способствуют моему желанию самообразовываться дальше».

Олег Мусалитин, волонтёр: «Нелли это человек искусства. С ней можно отвлечься от стандартной темы коронавируса и поговорить на более высокие темы, с ней можно уйти в область искусства».

Беседы о высоком от главного не отвлекают - пожилым людям нужны не только лекарства или продукты, внимание и моральную поддержку.



На дежурство Нелли выезжает на своем автомобиле - четыре раза в неделю. Пятый день посвящен основной работе. Занавес опущен, зрительный зал сейчас пуст, но это не значит, что театральная жизнь на период пандемии замерла. Она просто сменила формат - с офлайна на онлайн.



Нелли Галченко, режиссёр, актриса ОГАТ им. И. С. Тургенева, волонтёр: «У нас сейчас есть детский проект, который мне очень нравится, - «Рецепты Айболита». Мы читаем детям произведения Корнея Чуковского, Владимира Сутеева о чистоте».

Самым ярким событием в своей актерской карьере Нелли Галченко считает работу в спектакле «Корсиканка». В этой постановке ее партнером был знаменитый актер Валерий Баринов.



Нелли Галченко, режиссёр, актриса ОГАТ им. И. С. Тургенева, волонтёр: «Я играла эту роль в паре с Валерием Александровичем Бариновым, нашим знаменитым киноактером, театральным актером. Он уроженец города Орла, и свое 60-летие он решил отметить здесь. И перенес спектакль из Малого театра к нам».

Нелли Галченко в театр им. Тургенева пришла сразу после окончания Воронежского государственного института искусств. За годы служения Мельпомене перевоплощалась десятки раз - были роли грустные и веселые, серьезные и сказочные. Ни дня без искусства, ни дня без стремления к большему, и вот очередной шаг в карьере - освоила профессию режиссера. Первый опыт – сказка Владимира Сутеева «Коза Дереза».



Нелли Галченко, режиссёр, актриса ОГАТ им. И. С. Тургенева, волонтёр: «Мне интересны женские образы - как женщине. А Сутеев умеет удивительно интересно рассказать о нестандартных женских личностях».

И сейчас Нелли продолжает двигаться вперед. Потому что уверена: любые условия позволяют приобрести новый опыт и принести пользу - себе и другим.





Мария Семак

7 мая 2020 года



