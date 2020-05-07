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В России прогнозируется снижение цен на жилье

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) рассмотрело возможные сценарии изменения спроса на первичном рынке жилья в Российской Федерации, исходя из гипотез о силе и продолжительности таких потрясений, как падение цен на нефть и частичная приостановка в отдельных отраслях мировой и российских экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.


До 90 млрд руб. (10% от выручки 2019 года) выручки могут потерять топ-20 застройщиков в самом мягком сценарии сокращения спроса, а в наиболее жёстком — свыше 200 млрд руб. (25% и больше от выручки 2019 года).
 
Спрос на первичном рынке жилья в сценарии умеренного экономического шока может снизиться на 5–10%, тогда как в кризисном сценарии падение превысит 25%. При этом кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года. 
 
Существенное падение спроса заставит застройщиков снижать цены, чтобы поддержать необходимую загрузку и сохранить рабочие места.
 
При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь.
 
У средних и малых предприятий строительной отрасли возникнут существенные проблемы c обеспечением операционной деятельности, а многие могут начать банкротиться в случае сохранения сложной эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года.
 
По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Репичева Александра, наиболее вероятным вариантом является умеренный сценарий, который предполагает окончание карантина в мае. Полноценное восстановление спроса на недвижимость при этом варианте может начаться в третьем квартале.



Орловское Информбюро
7 мая 2020 года
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