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Сегодня в России - День радио

Этот праздник корреспонденты и ведущие «Радио России. Орел» отмечают на рабочем месте.


Именно 7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал созданный им прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. Который по сути, это и был первый радиоприемник.

За 125-летнюю историю радио прошло большой путь. Сегодня по радио миллионы людей узнают главные новости, слушают любимые передачи и музыкальные композиции. Сегодняшний день наши коллеги - корреспонденты и ведущие «Радио России. Орел», конечно же, встречают на рабочем месте. Праздник - это время подводить итоги и строить планы на будущее.

Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Переход на FM-диапазон – мы работаем на частоте 102,3 -позволил нам получить дополнительных слушателей. Наша аудитория помолодела и теперь в духе времени мы еще работаем и в цифровом формате, что позволяет более оперативно, удобно делать наши программы, и, я думаю, качество тоже заметно изменилось, и радиослушатели оценивают нашу работу».



Юлия Опанасюк
7 мая 2020 года
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