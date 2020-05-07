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Орел и Мценск лидируют по количеству новых заболевших COVID-19 в Орловской области


По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 7 мая в Орловской области лабораторно подтвержден 865 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных - 665 человек. 193 человека выздоровело. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в регионе увеличилось на 52 человека.

Из 865 человек, заболевших коронавирусом, в городе Орле – 318 человек, 154 - в городе Мценске и Мценском районе, 79 – в Орловском районе, 49 – в Болховском районе, 34 – в Урицком районе, 29 – в Свердловском и Знаменском районах, 22 – в Новосильском районе, 20 – в Верховском районе, 19 – в Новодеревеньковском районе, 18 – в Покровском районе, по 17 – в Хотынецком и Залегощенском районах, 9 – в Шаблыкинском районе, по 7 – в Малоархангельском, Корсаковском и Глазуновском районах, 8 - в городе Ливны, 5 – в Троснянском районе, по 4 заболевших – в Кромском и Ливенском районах, 3 - в Дмитровском районе, по 2 - в Должанском и Сосковском районах, по одному заболевшему – в Колпнянском и Краснозоренском районах.


Орловское Информбюро
7 мая 2020 года
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