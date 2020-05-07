Общий объем федеральных стимулирующих выплат орловским медикам за апрель составит более 20 млн рублей Об этом сообщила первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем на аппаратном совещании.





Речь идет о медицинских работниках, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.



В рамках двух федеральных траншей за апрель более 1000 орловских медиков получат более 20 млн рублей. Это врачи, средний и младший персонал, сотрудники скорой помощи, водители.



Помимо федеральных выплат орловские медики также получат и региональные выплаты, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 мая 2020 года



