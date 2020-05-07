В Орле в преддверии 75 годовщины Великой Победы приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения В 2017 году активисты ОНФ взяли шефство над могилой Александра Бакина. Каждый год они принимают участие в благоустройстве захоронения.





Александр Бакин внес большой вклад в укрепление подпольного движения на Орловщине. По его инициативе проведена серия диверсий по взрыву поездов противника. За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против фашистских захватчиков он был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени, а также медалью «За Победу над Германией» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».





Юлия Опанасюк

7 мая 2020 года



