Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орёл и Мценск лидируют по количеству новых заболевших COVID-19. О ситуации в регионе говорили на заседании оперативного штаба.



- Еще одно уголовное дело возбудили следователи по факту отравления газом в Мценском районе.



- Волонтеры - за чистые отношения с историей и памятью. В преддверии 9 мая они наводят порядок на воинских захоронениях.



- На одной волне. Сегодня в России - день Радио. Мы поздравили наших коллег.



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Вести-Орёл

7 мая 2020 года



