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Андрей Клычков хочет посоветоваться с народом по поводу выхода из режима ограничений

Об этом он сообщил в своих сетевых аккаунтах.


Андрей Клычков: «Друзья! Как вы знаете, вчера в ходе совещания глава государства поручил Правительству РФ, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета начать подготовку плана поэтапного выхода из режима ограничений. Конечно, в первую очередь, будет учитываться эпидемиологическая обстановка каждого региона. Ослабление карантинных мер станет возможным только при достижении стабильно положительной ситуации и благоприятного прогноза.
 
На сегодняшний момент мы готовимся к различным сценариям развития, в зависимости от динамики распространения коронавируса на территории области. Разработаны шаги по ужесточению и смягчению ограничительных мер. Всё зависит от наших с вами действий и выполнения санитарных норм и требований.
 
Также как мы принимали совместное решение о введении ограничительных мер, формировали список работающих предприятий, теперь нужно вместе подумать о постепенном смягчении антикоронавирусного режима. Сегодня я запущу опрос из трех вопросов, ответы на которые позволят понять общественную позицию. Мне важно услышать ваши мнения, поэтому прошу активно включиться в голосование и высказать свою точку зрения».



Орловское Информбюро
7 мая 2020 года
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