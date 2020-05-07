«Сотрудники орловских радиостанций – настоящие профессионалы своего дела»

Поздравление Правительства Орловской области с Днем радио.

Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня исполнилось 125 лет со дня первого сеанса радиосвязи, который осуществил русский инженер и физик Александр Попов. Это изобретение позволило совершить настоящий прорыв в сфере связи и массовых коммуникаций.

Радио и телевидение, спутниковые системы связи не только обеспечивают передачу информации, но и позволяют осуществлять диалог между всеми системами общества, в кратчайшие сроки реагировать на потребности жителей, объективно и беспристрастно описывать текущие события.

Сегодня радиосеть оснащена самыми передовыми элементами связи, новейшими техническими системами для осуществления своевременной передачи важнейшей информации.

Сотрудники орловских радиостанций – настоящие профессионалы своего дела, непрерывно внедряющие новые способы взаимодействия со слушателями, использующие все современные технические достижения.

Дорогие друзья! Благодаря вам жители региона получают быструю, точную и качественную информацию.

Желаем вам здоровья, творческих успехов и новых свершений!



Правительство Орловской области