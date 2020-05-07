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«Сотрудники орловских радиостанций – настоящие профессионалы своего дела»

Поздравление Правительства Орловской области с Днем радио.


Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 
Сегодня исполнилось 125 лет со дня первого сеанса радиосвязи, который осуществил русский инженер и физик Александр Попов. Это изобретение позволило совершить настоящий прорыв в сфере связи и массовых коммуникаций.
 
Радио и телевидение, спутниковые системы связи не только обеспечивают передачу информации, но и позволяют осуществлять диалог между всеми системами общества, в кратчайшие сроки реагировать на потребности жителей, объективно и беспристрастно описывать текущие события.
 
Сегодня радиосеть оснащена самыми передовыми элементами связи, новейшими техническими системами для осуществления своевременной передачи важнейшей информации.
 
Сотрудники орловских радиостанций – настоящие профессионалы своего дела, непрерывно внедряющие новые способы взаимодействия со слушателями, использующие все современные технические достижения.
 
Дорогие друзья! Благодаря вам жители региона получают быструю, точную и качественную информацию.
 
Желаем вам здоровья, творческих успехов и новых свершений!

Правительство Орловской области



Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
7 мая 2020 года
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