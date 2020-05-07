В Орловской области социальных работников тестируют на наличие COVID-19 Такое решение было принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.





810 социальных работников продолжают осуществлять обслуживание на дому 9237 граждан. Эти сотрудники находятся в группе риска, в связи с чем организовано их обязательное тестирование на наличие COVID-19. Списки соцработников уже поступили в департамент здравоохранения Орловской области и управление Роспотребнадзора по региону. Как отмечает информационный портал Орловской области , соответствующая работа уже проводится в отношении сотрудников 12 стационарных учреждений, которые с 20 апреля полностью закрыты на карантин. Работу этих стационарных учреждений в закрытом режиме обеспечивает порядка 300 человек в смену. Они осуществляют своевременный и качественный уход за получателями социальных услуг: в настоящее время здесь проживают 1945 граждан пожилого возраста и инвалидов. В этих учреждениях организован сменный 7-дневный характер работы персонала. Перед началом смены весь персонал в обязательном порядке проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. В остальных учреждениях социального обслуживания населения обеспечен входной контроль за состоянием здоровья работников: лица с повышенной температурой отстраняются от нахождения на рабочем месте. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, на территории регулярно проводится дезинфекция. В связи с карантином запрещен доступ лицам, не являющимся работниками этих учреждений. Ограничен выход проживающих за пределы территории учреждения. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных областному департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, объявлен карантин. Минимизированы все внешние контакты. 1158 сотрудников переведены на дистанционную работу, 171 - находится на самоизоляции, 45 - оформлены больничные листы в связи с заболеванием.





Орловское Информбюро

7 мая 2020 года



