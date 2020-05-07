Лесничества Орловской области получили новые автомобили

Ключи 11 автомобилей «Нива» вручили сегодня.

Всего с начала прошлого года в специализированные учреждения лесного профиля Орловской области поступили 33 единицы лесопожарной и лесопатрульной спецтехники.

В ближайшее время запланировано приобретение еще 3 автомобилей для учреждений лесного профиля Орловщины.