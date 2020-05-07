Лесничества Орловской области получили новые автомобили

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Лесничества Орловской области получили новые автомобилиКлючи 11 автомобилей «Нива» вручили сегодня.
Всего с начала прошлого года в специализированные учреждения лесного профиля Орловской области поступили 33 единицы лесопожарной и лесопатрульной спецтехники.
В ближайшее время запланировано приобретение еще 3 автомобилей для учреждений лесного профиля Орловщины.
На приобретение современной лесопатрульной техники из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» было выделено 5,8 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области
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Орловское Информбюро
7 мая 2020 года