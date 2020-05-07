На поэтапное открытие предприятий сферы услуг при строгом соблюдении санитарных норм согласны 79,8% орловцев Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах опубликовал соцопрос, касающийся поэтапного выхода из режима ограничений.





Всего опубликовано три вопроса . На данный момент соотношение ответов следующее: - В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, согласны ли Вы на ужесточение ограничительных мер? Да – 66,93%

Нет – 33,07% - Согласны ли Вы на поэтапное открытие предприятий сферы услуг при строгом соблюдении санитарных норм? Да – 79,8%

Нет – 20,2% - Считаете ли Вы необходимым усиление карантинных мер: введение ограничений на передвижение, применение штрафных санкций? Да – 32,68%

Нет – 67,32%





Орловское Информбюро

7 мая 2020 года



