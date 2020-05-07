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На поэтапное открытие предприятий сферы услуг при строгом соблюдении санитарных норм согласны 79,8% орловцев

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах опубликовал соцопрос, касающийся поэтапного выхода из режима ограничений.


Всего опубликовано три вопроса. На данный момент соотношение ответов следующее:
 
- В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, согласны ли Вы на ужесточение ограничительных мер?
 
Да – 66,93%

Нет – 33,07%
 
- Согласны ли Вы на поэтапное открытие предприятий сферы услуг при строгом соблюдении санитарных норм?
 
Да – 79,8%

Нет – 20,2%
 
- Считаете ли Вы необходимым усиление карантинных мер: введение ограничений на передвижение, применение штрафных санкций?
 
Да – 32,68%

Нет – 67,32%



Орловское Информбюро
7 мая 2020 года
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