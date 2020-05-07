В Орле стартовал дорожный ремонт

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В Орле стартовал дорожный ремонтРаботы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В этом году работы будут вестись на 11 объектах улично-дорожной сети (УДС).
Уже идет ремонт на улице Московской - от ул. Рощинской до границы города Орла. Подрядчик завершил фрезерование на площади 18 756 кв. м, уложил 17 820 кв. м выравнивающего слоя, восстановил 2 000 кв. м асфальтового покрытия на тротуарах, установил 2 051 п. м бордюрного камня и 1 975 п. м поребрика.
На ул. Розы Люксембург (от ул. Комсомольской до ул. Черкасской) подрядчик выполнил фрезерование на 13 004 кв. м дороги.
Подрядная организация на ул. Тульской закончила фрезерование на 22 000 кв. м, уложила 19 800 кв. м выравнивающего слоя.
На ул. Васильевской (от пер. Западный до Карачевского шоссе) установлено 715 п. м бордюрного камня.
На ул. Автовокзальной подрядчик выполнил фрезерование на площади 31 717 кв. м, уложил 29 050 кв. м выравнивающего слоя, установил 2 100 п. м бордюрного камня.
На ул. 5 Августа выполнено фрезерование на площади 11 610 кв. м, уложил 5 160 кв. м выравнивающего слоя.
В пер. Южном завершено фрезерование на площади 10 283 кв. м и уложил 5 172 кв. м выравнивающего слоя.
Планируются работы на улицах Старо-Московской, 60-летия Октября (от ул. Октябрьской до ул. М. Горького), на Новосильском шоссе, на ул. Ливенской.
Орловское Информбюро
7 мая 2020 года