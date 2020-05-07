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В Орле стартовал дорожный ремонт

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


В этом году работы будут вестись на 11 объектах улично-дорожной сети (УДС).
 
Уже идет ремонт на улице Московской - от ул. Рощинской до границы города Орла. Подрядчик завершил фрезерование на площади 18 756 кв. м, уложил 17 820 кв. м выравнивающего слоя, восстановил 2 000 кв. м асфальтового покрытия на тротуарах, установил 2 051 п. м бордюрного камня и 1 975 п. м поребрика.
 
На ул. Розы Люксембург (от ул. Комсомольской до ул. Черкасской) подрядчик выполнил фрезерование на 13 004 кв. м дороги.
 
Подрядная организация на ул. Тульской закончила фрезерование на 22 000 кв. м, уложила 19 800 кв. м выравнивающего слоя.
 
На ул. Васильевской (от пер. Западный до Карачевского шоссе) установлено 715 п. м бордюрного камня.
 
На ул. Автовокзальной подрядчик выполнил фрезерование на площади 31 717 кв. м, уложил 29 050 кв. м выравнивающего слоя, установил 2 100 п. м бордюрного камня.
 
На ул. 5 Августа выполнено фрезерование на площади 11 610 кв. м, уложил 5 160 кв. м выравнивающего слоя.
 
В пер. Южном завершено фрезерование на площади 10 283 кв. м и уложил 5 172 кв. м выравнивающего слоя.
 
Планируются работы на улицах Старо-Московской, 60-летия Октября (от ул. Октябрьской до ул. М. Горького), на Новосильском шоссе, на ул. Ливенской.

 
Закончить все ремонтные работы подрядные организации должны будут до 31 августа, сообщает сайт городской администрации.



Орловское Информбюро
7 мая 2020 года
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