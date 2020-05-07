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В Орловской области первоклашки завершат учебный год 22 мая

Остальные продолжат учебу до конца мая. Об этом сообщила сегодня руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.


В соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции:
 
С 12 мая 2020 года до завершения учебного года будет продолжена реализация основных образовательных программ начального общего (1–4 классы), основного общего (5–9 классы), среднего общего (10–11 классы) образования, программ среднего профессионального образования, программ дополнительного образования с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
 
Завершить 2019/2020 учебный год в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации:
 
- для обучающихся 1 классов 22 мая 2020 года;
 
- для обучающихся 2-8 и 10 классов общеобразовательных организаций и 2-11 (12) классов общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 29 мая 2020 года;
 
- для обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций 29 мая 2020 года. С 1 по 5 июня 2020 года продолжить подготовку к государственной итоговой аттестации в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ (ГВЭ) по индивидуальным учебным планам.
 
- в профессиональных образовательных организациях с учетом периода проведения промежуточной (государственной итоговой) аттестации - 30 июня 2020 года.



Орловское Информбюро
7 мая 2020 года
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