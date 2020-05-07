Орловские учащиеся в мае вновь получат продуктовые наборы Об этом сообщила сегодня руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





Комплектование и выдача продуктовых наборов взамен бесплатного горячего питания обучающимся государственных и муниципальных образовательных организаций Орловской области за период учебных дней в мае будут организованы до 25 мая 2020 года.





Орловское Информбюро

7 мая 2020 года



