Депутаты Орловского облсовета поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны

Последние полтора месяца из-за коронавируса Леопольд Борисович Дыскин редко покидает стены своего дома. Но сегодня день особенный. В гости к участнику знаменитой Южно-Сахалинской наступательной операции приехали депутаты Орловского облсовета. Леопольд Борисович разменял уже девятый десяток, но считает себя по-прежнему в строю, и сдаваться фронтовик не собирается.

Леопольд Дыскин, ветеран Великой Отечественной войны: «Не курю, не злоупотребляю алкоголем, стараюсь больше двигаться, по утрам делаю небольшую зарядку. И это очень помогает».

Егор Павлович Галкин - бывший пехотинец. Прошел всю войну. Получил не одну награду за боевые подвиги и несколько тяжелых ранений. В следующем году ветеран отметит вековой юбилей.

Наш земляк Николай Никитович Лобанов - с первых дней войны в танковых войсках. Сражался с японскими захватчиками на восточном фронте.

Искра Алексеевна Сидоренко восстанавливала разрушенный Орел. Она давно на заслуженном отдыхе, но до сих пор занимается общественной работой.

Сегодня всех их с предстоящим праздником поздравили депутаты Орловского областного совета.