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Депутаты Орловского облсовета поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны
Последние полтора месяца из-за коронавируса Леопольд Борисович Дыскин редко покидает стены своего дома. Но сегодня день особенный. В гости к участнику знаменитой Южно-Сахалинской наступательной операции приехали депутаты Орловского облсовета. Леопольд Борисович разменял уже девятый десяток, но считает себя по-прежнему в строю, и сдаваться фронтовик не собирается.
Леопольд Дыскин, ветеран Великой Отечественной войны: «Не курю, не злоупотребляю алкоголем, стараюсь больше двигаться, по утрам делаю небольшую зарядку. И это очень помогает».
Егор Павлович Галкин - бывший пехотинец. Прошел всю войну. Получил не одну награду за боевые подвиги и несколько тяжелых ранений. В следующем году ветеран отметит вековой юбилей.
Наш земляк Николай Никитович Лобанов - с первых дней войны в танковых войсках. Сражался с японскими захватчиками на восточном фронте.
Искра Алексеевна Сидоренко восстанавливала разрушенный Орел. Она давно на заслуженном отдыхе, но до сих пор занимается общественной работой.
Сегодня всех их с предстоящим праздником поздравили депутаты Орловского областного совета.
Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Эти люди - люди великой эпохи, эпохи победителей. Они освободили не только нашу страну, но и всю Европу от фашизма. Они дали нам возможность жить в счастливой стране. И необходимо на истории наших ветеранов учить нашу молодежь патриотизму».
Оксана Гранн
7 мая 2020 года