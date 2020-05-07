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9 мая в Орле будут звучать военные песни

Свой подарок ветеранам и жителям города подготовили творческие коллективы и сольные исполнители. Концерт состоится на сцене культурно-досугового центра «Металлург», но в формате новой реальности - без зрителей и в режиме онлайн. Прямой эфир будут транслировать сразу на нескольких интернет-площадках.


Вот уже больше месяца Жар-птица на здании центра «Металлург» не сверкает по вечерам - здесь соблюдают режим ограничений. Но работа не прекращается. Руководитель учреждения Людмила Никитина ежедневно на посту и в выходные - тоже. В таком графике она живет с 2004 года - с момента, как заняла руководящую должность. Под ее руководством прошел ремонт концертного зала. На ремонт средств требовалось немало, и чтобы сэкономить - большую часть работ по внутренней отделке коллектив проводил самостоятельно. Шпатлевали, красили, мыли все без исключения - от бухгалтера до директора. 
 
Людмила Никитина, директор КДЦ «Металлург»: «Наша задача была обновить краски, потому что над архитектурой данного зала, как и самого дворца, работали грамотные специалисты под руководством Лившица, очень грамотного архитектора, и с ним была команда художников. Поэтому мы делали все возможное, чтобы стилистика осталась».
 
Сейчас зал оформляют к концерту, посвященному юбилейной дате со Дня Победы. 9 мая здесь будут звучать военные песни - для орловцев выступят коллективы и сольные исполнители. Но 750 зрительных мест так и останутся свободными. 
 
Наталья Куприянова, солистка Орловской областной филармонии: «Мы решили сделать онлайн-концерт, в котором примут участие солисты. Они будут петь в реальности, зрителей не будет абсолютно, но на экране будут коллективы, которые подали заявку на участие в концерте».




Мария Семак
7 мая 2020 года
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