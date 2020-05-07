Орловщина готовится к выходу из режима ограничений

В кратчайшие сроки главы муниципальных образований должны представить свои предложения по снятию ограничительных мер - такое поручение дал губернатор на заседании оперштаба. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ряд регионов принимает меры послабления. К сожалению, мы себе этого позволить пока не можем. Тем более что впереди еще более ответственный период - вторая часть майских праздников, наш самый священный праздник - 9 мая». Если проведем праздник в жесткой самоизоляции, то начнем постепенно возвращаться к привычной жизни. Для этого предстоит пройти три этапа. На первом - разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Александр Румянцев руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Возможно открытие магазинов небольшой площади, реализующих непродовольственные товары, не относящиеся к товарам первой необходимости, при наличии отдельного входа. Также возможно открытие рынков при условии соблюдения жестких требований к организации их работы. Кроме этого, считаю возможным возобновить работу всех промышленных предприятий с учетом ранее направленных рекомендаций Роспотребнадзора». Семьи, где воспитаются дети от 3 до 7 лет, уже меньше чем через месяц получат материальную поддержку, равную половине прожиточного минимума на ребенка, но лишь при условии, что средне-душевой доход не превышает 10 тысяч 362 рубля. Для оформления понадобится лишь заявление. Подать его можно через портал госуслуг, МФЦ и органы соцзащиты. Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Обратиться за выплатой может один из родителей. Надо отметить, что эта формулировка «от 3 до 7» подразумевает, что практически до достижения ребенком 8 лет эта выплата будет осуществляться. После 12 мая работу продолжат дежурные группы в детских садах, а у школьников снова начнется дистанционное обучение. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Изучение основной образовательной программы завершится уже к 15 мая. Поэтому последние две майские недели будет повторение, без домашнего задания, без контрольных и проверочных работ». В этом году последний учебный день у первоклашек - 22 мая. У учащихся вторых, восьмых и десятых классов - 29 мая. Для выпускников особое расписание. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «9 и 11 классы - это наши выпускники, готовятся сдавать ГИА, поэтому у них продлится обучение до 5 июня». Студенты средне-специальных учреждений промежуточную и итоговую аттестацию будут сдавать в июне - дистанционно, за исключением демонстрационных экзаменов - они пройдут очно, но с соблюдением всех мер профилактики.





Анна Вайсергисер

7 мая 2020 года



