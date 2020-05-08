Встретим День Победы вместе!

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Впервые полная версия фильма «Т-34» на телеканале «Россия».

9 мая в 21:00 на телеканале «Россия»

Фильм «Т-34», ставший настоящим национальным событием российского кино, телеканал «Россия» впервые покажет в полной версии. Зрители увидят новую, нигде ранее не показанную, расширенную версию масштабной драмы «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова. Новые захватывающие детали подвига наших танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии заклятых врагов.

Действие военного фильма начинается зимой 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Против Ивушкина сражается гауптман Клаус Ягер, ас бронетанковых войск Третьего рейха. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых... Позже война вновь сведет заклятых врагов. Ягер делает ставку на пленного Ивушкина: он должен спасти Рейх от поражения, обнаружив уязвимые места легендарной «тридцатьчетверки». Однако русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж готовы бросить вызов Ягеру, его «пантерам» и самой судьбе.

Военная драма

2018 г.

Режиссёр и автор сценария: Алексей Сидоров

В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.