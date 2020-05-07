Карантин в Орловской области будет продлён до 31 мая Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.





Андрей Клычков: «Я еще не подписал решение, но понимая, что любой постепенный выход, либо введение дополнительных ограничительных мероприятий связано с тем, что мы должны продлить режим так называемой самоизоляции до 31 мая, дал поручение подготовить решение, чтобы его завтра подписать. Потому что любые шаги, которые мы будем предпринимать – будут предприниматься всё-таки в режиме ограничений. Мы не сможем разрешить всему опять начать работать, это касается многих аспектов – и социальных, и медицинских, и коммерческих. Поэтому завтра мной будет подписано решение о продлении ограничительных мероприятий до 31 числа». Как отметил Андрей Клычков, существует ряд определяющих критериев для реализации всех этапов снятия ограничений. Это наличие соответствующего объёма коечного фонда, оценка санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом муниципальном образовании и выполнение санитарно-эпидемиологических норм на всех объектах производства. Также отдано распоряжение, согласно которому все сотрудники скорой помощи в обязательном порядке будут проходить тестирование. В том числе, это касается подстанций, которые не осуществляют выезды к заражёнными COVID-19. Сейчас в Орловской области зафиксированы 865 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 52. 194 человек из заболевших ранее - выздоровели. Количество умерших пациентов с диагностированным COVID-19 к настоящему моменту достигло 10 человек. 137 жителей региона находятся на лечении в стационарах. На карантине в инфекционных отделениях находится 332 человека, 195 - с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией без лабораторного подтверждения. На самоизоляции находятся 2109 жителей региона.





Артемий Лукьянчиков

7 мая 2020 года



