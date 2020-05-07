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Карантин в Орловской области будет продлён до 31 мая

Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.


Андрей Клычков: «Я еще не подписал решение, но понимая, что любой постепенный выход, либо введение дополнительных ограничительных мероприятий связано с тем, что мы должны продлить режим так называемой самоизоляции до 31 мая, дал поручение подготовить решение, чтобы его завтра подписать. Потому что любые шаги, которые мы будем предпринимать – будут предприниматься всё-таки в режиме ограничений. Мы не сможем разрешить всему опять начать работать, это касается многих аспектов – и социальных, и медицинских, и коммерческих. Поэтому завтра мной будет подписано решение о продлении ограничительных мероприятий до 31 числа».
 
Как отметил Андрей Клычков, существует ряд определяющих критериев для реализации всех этапов снятия ограничений. Это наличие соответствующего объёма коечного фонда, оценка санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом муниципальном образовании и выполнение санитарно-эпидемиологических норм на всех объектах производства.
 
Также отдано распоряжение, согласно которому все сотрудники скорой помощи в обязательном порядке будут проходить тестирование. В том числе, это касается подстанций, которые не осуществляют выезды к заражёнными COVID-19.
 
Сейчас в Орловской области зафиксированы 865 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 52. 194 человек из заболевших ранее - выздоровели. 
 
Количество умерших пациентов с диагностированным COVID-19 к настоящему моменту достигло 10 человек. 
 
137 жителей региона находятся на лечении в стационарах. На карантине в инфекционных отделениях находится 332 человека, 195 - с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией без лабораторного подтверждения. На самоизоляции находятся 2109 жителей региона.



Артемий Лукьянчиков
7 мая 2020 года
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