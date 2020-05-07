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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Как Орел будет выходить из режима самоизоляции? Будет ли продолжено дистанционное обучение? Ответы - в нашем выпуске.
- Подарок на колесах. Лесничества региона сегодня получили 11 патрульных машин.
- Как COVID-19 открывает новые возможности, и почему важно помогать тем, кто даже не просит об этом? Наш сюжет о волонтёрстве и творчестве.
- Каждый может посадить дерево. Сегодня в Орловском районе заложили «Сад памяти».
Вести-Орёл
7 мая 2020 года