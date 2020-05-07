Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Как Орел будет выходить из режима самоизоляции? Будет ли продолжено дистанционное обучение? Ответы - в нашем выпуске.





- Подарок на колесах. Лесничества региона сегодня получили 11 патрульных машин.





- Как COVID-19 открывает новые возможности, и почему важно помогать тем, кто даже не просит об этом? Наш сюжет о волонтёрстве и творчестве.





- Каждый может посадить дерево. Сегодня в Орловском районе заложили «Сад памяти».