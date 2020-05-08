Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Режим самоизоляции на Орловщине продлен до 31 мая. Как будем выходить? Об этом наш сюжет



- Теперь молодые деревья будут оберегать покой тех, кто не вернулся из боя. Под Орлом заложили Сад Памяти.



- Наше спасибо за мирное небо. О «Детях войны» и «Голосе фронта» - о том, как создавались проекты.



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Вести-Орёл

8 мая 2020 года



