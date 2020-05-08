Дерево - в память о каждом погибшем Региональное отделение Российского детского фонда подключилось к Всероссийской акции «Сад Памяти». Аллею из туй высадили на мемориале в селе Звягинки.





Прежде чем приступить к посадке, представители детского фонда и администрации поселения возложили цветы к памятнику. 58 воинов, погибших на Звягинской земле, захоронены тут. Участвовать в этой акции, конечно, должны были дети, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пришлось обойтись без них.



Всего на территории Образцовского сельского поселения 7 воинских захоронений. И это уже второе место, где представители Фонда мира высаживают деревья.



Александр Черных, глава администрации Образцовского сельского поселения: «На прошлой неделе высадили порядка 50 сосен на братском захоронении жителей деревни Гать, расстрелянных немцами в годы Великой Отечественной войны, а сегодня отадаем дань памяти 58 советским воинам, которые нашли упокоение на нашей Звягинской земле».

Здесь решили посадить 20 колоновидных туй. Деревья красивые, неприхотливые, при грамотной стрижке кроны можно добиться эффектного ландшафтного дизайна. Число саженцев выбрали в соответствии с годом посадки.



Алексей Абрамов, представитель регионального отделения Российского детского фонда: «Мы их заказали из Брянска, в Орле они находились около двух недель, мы их удобряли, проливали водой, чтобы они лучше принялись».

Учитывая, что туи растут примерно по 10 см в год, через несколько лет здесь будут уже небольшие деревья. Жители Звягинок обещают оберегать, и ухаживать за ними и поддерживать порядок на воинском захоронении.



А присоединиться к акции «Сад Памяти» могут все желающие. Достаточно посадить дерево на дачном участке или возле дома, сделать фото и разместить в соцсетях с соответствующим хештегом.

Ирина Пашкова, председатель регионального отделения Российского детского фонда: «Судя потому, какое количество людей примкнуло к этой акции, наверное, в ближайшем будущем наша страна превратится в цветущий сад. И это замечательно. Каждое дерево это чья-то жизнь, чей-то подвиг».





Татьяна Тимохина

8 мая 2020 года



