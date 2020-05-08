В Орловской области 58 новых случаев коронавирусной инфекции

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:30 8 мая, в нашем регионе 923 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.



Число больных в настоящее время 705 человек, выздоровело 211 человек. Как сообщил накануне губернатор области Андрей Клычков, десять человек скончались.





Орловское Информбюро

8 мая 2020 года



