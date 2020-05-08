В Спасском-Лутовинове открыли выставку «Усадьба, опаленная войной» В экспозицию вошли также фотоматериалы из архивов орловского музея Тургенева. Правда, увидеть выставку можно пока в интернете.





Мы пообщались с директором музея-заповедника.



Сергей Ступин директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «25 апреля мы планировали открыть выставку, и мероприятие должно было быть более широким. Должна была открыться поисковая «Вахта Памяти». Мы приглашали Андрея Евгеньевича Клычкова, и он подтвердил свое участие. Но, к сожалению, карантин не позволил состояться такому мероприятию. Но, естественно, мы не могли пройти мимо такой даты как 75-я годовщина Великой Победы.

29 апреля мы закончили монтаж выставки «Усадьба, опаленная войной». Она смонтирована у нас в выставочном зале. На выставке представлены экспонаты не только музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», но и фотоматериалы из архивов Орловского музея Тургенева. Дело в том, что до 1988 года «Спасское-Лутовиново» было филиалом Орловского музея Тургенева. Военная история музея очень многогранна. Здесь героизм и самопожертвование сотрудников музея, и, в первую очередь, директора музея Бориса Александровича Ермака, здесь и воинская доблесть солдат советской армии и партизан, здесь трудовые подвиги сотрудников музея в послевоенном восстановлении усадьбы.



Онлайн-проект включает в себя пять серий. Первая серия - предвоенная история усадьбы, вторая серия - эвакуация музея в Пензу и рассказа о том, как работал музей, а это был единственный музей в стране, который развернул полноценную работу в эвакуации, в краеведческом музее в Пензе, третья серия рассказывает об оккупации Спасского-Лутовиново, четвертая - об освобождении, и пятая - послевоенное восстановление музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Мы объединим это в единый фильм.



У нас очень богатый архив, который содержит воспоминания ветеранов, тех самых, которые освобождали Спасское-Лутовиново. Есть и воспоминания сотрудников музея о том, как они восстанавливали усадьбу.



Онлайн-выставку можно увидеть на странице музея-заповедника в ВКонтакте, в Инстаграм и в Одноклассниках.



Хочу поздравить всех ветеранов с праздником, и после отмены карантина хочу всех пригласить в Спасское-Лутовиново. В доме Тургенева всегда рады гостям».





Орловское Информбюро

8 мая 2020 года



