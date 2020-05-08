«75 мгновений Победы» - проект, созданный, чтобы сохранить историю Коллектив ГТРК «Орел» в течение нескольких месяцев готовил материалы, которые останутся для будущих поколений.





Сохранить воспоминания о тех свидетелях войны, которых осталось немного, рассказать о тех, кого уже нет в живых, вспомнить события, которые ежедневно нашу Победу «приближали, как могли» - такие цели ставили корреспонденты ГТРК «Орел», работая над масштабным проектом «75 мгновений Победы», каждый день в разных формах, вспоминая о Великой Отечественной и ее героях.



С 20 февраля в нашем эфире ежедневно звучал «Голос фронта». Автор проекта Всеволод Трифонов расшифровал все фронтовые сводки Советского Информбюро, которые звучали с 20 февраля по 9 мая 1945. И каждый день не Левитан, но разные люди - школьники, политики, актеры - озвучивали их в эфире ГТРК «Орел», добавляя свои личные факты - ведь война, коснулась каждой советской семьи.



Помимо сотрудников ГТРК «Орёл» и известных в городе и области людей, к этому проекту присоединились все желающие.



Всеволод Трифонов, автор проекта «Голос фронта»: «Многие участники сами изъявляли желание быть героями этого проекта. Благодаря акции в соцсетях, в проекте приняли участие восемь человек, которые прошли все условия. Хотелось бы привлечь больше людей, но в связи с ситуацией с коронавирусом, пришлось максимально быстро отснять всех, кого планировали».

Завершится проект «Голос фронта» 9 мая. Радостную весть о Победе, как и в 1945-м, озвучит Юрий Левитан.



Записать воспоминания тех, кто практически был лишен детства из-за войны - такую задачу поставила Эва Стасюлевич. Она работала над проектом «Дети войны». Ее герои, хотя и были малолетними в «сороковые, пороховые», до сих пор помнят свои эмоции и переживания.



Пройдя тяжелые испытания, выпавшие на их долю, они смогли стать хорошими людьми, добиться успехов в жизни, а некоторые даже стали всемирно известными личностями. Как признается автор проекта, общаясь со своими героями, она не переставала удивляться их терпению, мужеству и стойкости, а также единству и сплоченности населения страны.



Эва Стасюлевич, автор проекта «Дети войны»: «Они трепетно хранят память о своих близких, и в каждом рассказе сквозит мысль о том, насколько един был народ - и взрослые, и дети в самый тяжелый момент для своей страны».

Мини-фильмы «Дети войны» дважды в неделю продолжат выходить в эфир на нашем телеканале.



О войне звучала информация и в радиоэфире. Совместно с библиотекой имени Гайдара запустили проект «Читают дети о войне». Школьники из Орла и районов приезжали на запись в радиостудию. Более 50 человек успели записать до пандемии. Но, несмотря на самоизоляцию, проект «Читают дети о войне» продолжался в апреле и мае.



Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Мы решили не останавливать проект. Родители по электронной почте присылают нам видеоролики, на которых их дети читают стихотворения. Мы выкладываем их в своей группе в ВКонтакте, и они звучат в нашем эфире».

Фотографии, письма, свидетельства, воспоминания из семейных архивов о своих родных и близких присылали и наши телезрители для интернет-проекта, который и дальше продолжит работу.



Ирина Костина, автор интернет-проекта «75 мгновений Победы»: «Чего мы недополучили, так это, наверное, историй. Может, в семьях и не помнят, может, отцы и деды с неохотой говорили о войне. Тем не менее, не стесняйтесь, присылайте, почта открыта и будет продолжать работать дальше. Если вы вспомните какие-то удивительные подробности, из которых и пишется, наверное, истинная летопись войны, делитесь с нами».

Телевизионный проект «Солдаты России» в эфире уже 8 лет. Иван Молчанов спешил запечатлеть лица, голоса и воспоминания живых свидетелей минувших сражений. Только прошедшие через те страшные события могут донести реальную правду о войне. И у каждого из них была своя непростая история.



Иван Молчанов, автор цикла «Солдаты России»: «Есть одно печальное обстоятельство этой передачи - герои уходят. Недавно в феврале мы были в Болхове у Михаила Егоровича Ефремова, гостили у него - военный летчик, 99-й год. Говорил: "Доживу до 9 мая непременно", и родные обещали привезти его на Парад Победы. А недавно позвонил поздравить его с праздником, а дочь сказала: «Нет Михаила Егоровича, ушел».

Но память о тех, кто уходит, - остается. Цикл «Солдаты России» будет продолжаться, пусть и в другой форме. Как и проект «75 мгновений Победы». Это наше спасибо тем, кто подарил нам мир.





Татьяна Тимохина

8 мая 2020 года



