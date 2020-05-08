Ассоциация вузов предложила проводить ЕГЭ только для планирующих поступать

Ассоциация «Глобальные университеты» предлагает перенести сроки сдачи единого государственного экзамена на конец июля - начало августа, проводить экзамен планируется только для тех, кто планирует поступать в вузы. Об этом в пятницу сообщает информационное агентство РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу ассоциации.



«Что мы предлагаем? Во-первых, школьные аттестаты выдать в 2020 году без проведения ЕГЭ, на основе школьных оценок. Во-вторых, провести ЕГЭ в конце июля - начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы. Это позволит отказаться от экзамена по базовой математике», - говорится в сообщении.



Кроме того, предлагается прием документов, конкурсную процедуру и зачисление в вузы провести с 15 августа по 1 сентября по традиционной схеме полностью в дистанционном режиме. Вузы, сохранившие собственные вступительные испытания, должны провести их онлайн, считают в ассоциации. Зачисление на платные места предлагается проводить до 1 октября включительно. Вузы имеют право самостоятельно установить срок начала обучения первого курса.



«В случае принятия нашего предложения занятия первокурсников в вузах могут начаться не позднее 10 сентября 2020 года», - отмечается в сообщении.

При этом в ассоциации исключают отмену ЕГЭ, поскольку экзамен «является ключевым инструментом, гарантирующим равный и справедливый доступ к высшему образованию в России».



«Отмена ЕГЭ и замещение его неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы, даже в условиях пандемии, приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение», - поясняется в сообщении.



Также отмечается, что зачисление в вузы на основе школьных оценок невозможно в принципе. Например, школа, в отличие от 100-балльной шкалы ЕГЭ, фактически работает с трехбалльной шкалой оценок - 3, 4 и 5. В случае отмены экзамена в 2020 году в вузы могут прийти абитуриенты, которые имеют одинаковую сумму баллов - 15 из 15 возможных. Это подорвет объективные основы отбора абитуриентов при поступлении, считают в ассоциации.



Кроме того, отмена ЕГЭ потребует возврата к вузовским экзаменам, но сейчас большинство вузов утратили методику проведения таких экзаменов, а их правила неизвестны и непонятны абитуриентам.



«Есть риск, что родители начнут срочно искать репетиторов, а точнее – «близких» к вузам людей, которые они выбрали для поступления. Очевидно, что при реализации такого сценария резко вырастет уровень общественного недоверия в столь чувствительной для всех сфере, как поступление в вуз», - сообщили в ассоциации.





Орловское Информбюро

8 мая 2020 года



