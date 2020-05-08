Призывные комиссии в Орловской области начнут работу с 12 мая Об этом сообщил военный комиссар Орловской области Сергей Старков на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.





В соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации внесены изменения в графики работы призывных комиссий, начало их работы запланировано на 12 мая 2020 года. Отправка молодого пополнения со сборного пункта Орловской области планируется с 20 мая. К месту прохождения службы будет направлено более 1000 человек.



Призыв граждан на военную службу будет проходить в условиях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции.



Для работы медицинских комиссий в ходе проведения призыва граждан на военную службу для освидетельствования призывников будет привлечено 365 человек медицинского персонала.



В настоящее время также проходит прием документов от кандидатов для поступления в военно-образовательные организации Министерства обороны РФ. Всего сейчас изучено и подготовлено 200 кандидатов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

8 мая 2020 года



