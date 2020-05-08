На сегодня в области самые высокие показатели по заболевшим COVID-19 - в Орле Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе.





Андрей Клычков: «Сегодня у нас «Сегодня у нас 58 новых случаев COVID-19 . По-прежнему больше 80% (48 человек) инфицированы через контакт. Десять – прибывшие из других регионов.

Динамика распространения коронавирусной инфекции на территории области: самые высокие показатели в Орле (31 случай) и Орловском районе (16). Четверо из Глазуновского района. Трое в Покровском районе и столько же в Мценске и Мценском районе. Ещё один случай выявлен в Троснянском районе.



В среднем с начала месяца в регионе ежедневно заболевают около пятидесяти человек. Общее количество заразившихся с начала пандемии – 923 человека. Берегите себя и своих близких!»





Орловское Информбюро

8 мая 2020 года



