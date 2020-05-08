В правительстве Орловской области есть заболевшие COVID-19 Информацию, появившуюся в СМИ, подтвердил советник губернатора Сергей Лежнев.





Сергей Лежнев: «Сейчас поступает много вопросов от журналистов по факту заражения коронавирусной инфекцией сотрудников областной Администрации. Действительно, среди госслужащих, в том числе среди членов регионального Правительства выявлены заболевшие COVID-19. Уже установлена контактная группа, проведены анализы, контактировавшие люди отправлены на самоизоляцию. Проводятся все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия. «Сейчас поступает много вопросов от журналистов по факту заражения коронавирусной инфекцией сотрудников областной Администрации. Действительно, среди госслужащих, в том числе среди членов регионального Правительства выявлены заболевшие COVID-19. Уже установлена контактная группа, проведены анализы, контактировавшие люди отправлены на самоизоляцию. Проводятся все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия.

Губернатор находится на рабочем месте. Органы власти продолжают выполнять свои функции. Все меры безопасности соблюдаются в полном объёме.



Напоминаю, что сегодня Губернатор выйдет в прямой эфир в своих соцсетях в 21:00, где расскажет более подробно о развитии эпидемиологической ситуации в регионе».





Орловское Информбюро

8 мая 2020 года



