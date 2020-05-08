В детской школе искусств Орловского района провели творческий марафон «Потомки – победителям»

Свои творческие поздравления воспитанники школы, их родители и педагоги записали каждый у себя дома. Песни, стихи собственного сочинения, хореографические и музыкальные композиции сегодня каждый час будут выкладывать на сайте школы.



Елена Цыганкова, директор детской школы искусств Орловского района: «Всех приглашаем поучаствовать в нашем марафоне и посмотреть на то творчество, которое ребята готовы подарить труженикам тыла, ветеранам детям войны и сказать им огромное спасибо за светлое небо и солнечные дни».





Татьяна Тимохина

8 мая 2020 года



