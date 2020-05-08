Орловцы получили возможность прочитать выпуск газеты «Правда» от 9 мая 1945 года Копии выпуска газеты на улицах Орла раздавали активисты.





Активисты «Молодой гвардии» на улицах города раздали орловцам копии выпуска газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Акция приурочена ко Дню Победы. Помимо исторического выпуска газеты, в котором был опубликован акт о капитуляции Германии, в руках волонтеров и георгиевские ленточки - их также получил каждый желающий. Раздавали молодогвардейцы газеты в перчатках, а ленточки перед тем, как отдать в руки горожанам опрыскивали антисептиком.

Сергей Егоров, руководитель пресс-службы регионального отделения МГЕР: «Всего мы планируем раздать более 5 тысяч лент, более 1000 экземпляров газеты «Правда», и у нас участвует порядка 10-15 человек на каждой точке».





Анна Вайсергисер

8 мая 2020 года



