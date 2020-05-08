Школьники Орловской области приняли участие в региональной акции «Наши спортивные рекорды - 75-летию Великой Победы» Всего в акции участвовали более полутысячи человек.





Спортсменам необходимо было отразить в своих занятиях цифру 75 – столько лет прошло со Дня Победы. Участников разделили на шесть групп. Так, лучшим проектом среди спортивных школ и федераций было признано видео спортивной школы №3 Олимпийского резерва.



Евгений Тарасов, тренер СШОР №3: «Мы с детьми проводим большую патриотическую работу. Всегда, когда выезжаем в лагеря, на сборы, всегда проводим патриотические мероприятия. Дети были готовы к этому, дети шли осознанно. Даже некоторые подсказывали свои идеи, которые хотели бы осуществить в этом видео».





Анастасия Дорохова

8 мая 2020 года



