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Орловские медики, работающие с ковидными пациентами, с сегодняшнего дня начнут получать выплаты
О выплатах медикам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, объявил Владимир Путин. Размер выплаты для врачей составит 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс. руб., а для младшего медперсонала — 25 тыс. руб.
Как сообщил сегодня во время брифинга руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, медики, работающие с заразившимися коронавирусом пациентами, сегодня начнут получать федеральные и областные выплаты.
Как отметил Иван Залогин, губернатор принял решение произвести выплаты и тем медикам, «которые не вошли в нормативно-правовые акты, чтобы получать федеральные выплаты».
Иван Залогин: «Денежные средства из федерального бюджета уже пришли. При соблюдении порядка их перечисления, а на это требуется время, сегодня деньги переводят на счета медицинских организаций. Сегодня, думаю, они их получат. Это деньги за апрель. Мы за этим обязательно проследим».
Орловские власти установили региональные стимулирующие выплаты – от 7 до 25,6 тыс. рублей.
Иван Залогин: «Им выплаты произведут из областного бюджета. Такое решение принял губернатор области, потому что, на самом деле, в борьбе с коронавирусом задействовано гораздо больше медиков».
Орловское Информбюро
8 мая 2020 года