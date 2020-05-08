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Орловские медики, работающие с ковидными пациентами, с сегодняшнего дня начнут получать выплаты


О выплатах медикам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, объявил Владимир Путин. Размер выплаты для врачей составит 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс. руб., а для младшего медперсонала — 25 тыс. руб.
Как сообщил сегодня во время брифинга руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, медики, работающие с заразившимися коронавирусом пациентами, сегодня начнут получать федеральные и областные выплаты.
Иван Залогин: «Денежные средства из федерального бюджета уже пришли. При соблюдении порядка их перечисления, а на это требуется время, сегодня деньги переводят на счета медицинских организаций. Сегодня, думаю, они их получат. Это деньги за апрель. Мы за этим обязательно проследим».
Как отметил Иван Залогин, губернатор принял решение произвести выплаты и тем медикам, «которые не вошли в нормативно-правовые акты, чтобы получать федеральные выплаты».
Иван Залогин: «Им выплаты произведут из областного бюджета. Такое решение принял губернатор области, потому что, на самом деле, в борьбе с коронавирусом задействовано гораздо больше медиков».
Орловские власти установили региональные стимулирующие выплаты – от 7 до 25,6 тыс. рублей.


Орловское Информбюро
8 мая 2020 года
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