Михаил Мурашко предлагает провести ЕГЭ в августе или сентябре По мнению министра здравоохранения РФ, «на июнь точно ориентироваться нельзя».





Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавируса в России может быть возможным не ранее августа. Слова министра здравоохранения РФ приводит информационное агентство ТАСС. Михаил Мурашко: «Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь».





Орловское Информбюро

8 мая 2020 года



