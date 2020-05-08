Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Статистика растет. Порядка 80-ти процентов зараженных в регионе инфицированы по контакту.



- Офицеры - офицеру. Парад для ветерана сегодня устроили сотрудники регионального главка МЧС.



- В память о тех, кто не вернулся с поля боя. В Орловском районе теперь об этом будет напоминать аллея из туй.



- Российский триколор и дубликаты знамени Победы сегодня появились на фасадах орловских учебных заведений.



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Вести-Орёл

8 мая 2020 года



