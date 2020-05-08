Парад для победителя

Сегодня сотрудники регионального главка МЧС поздравили ветерана Великой Отечественной войны, своего коллегу Александра Даниловича Безкровного.

Торжественным строем офицеры службы спасения прошли по двору одного из домов по улице Пионерской. Многие наблюдали за происходящим из окон и с балконов. Мини-парад сотрудников МЧС принимал Александр Данилович Безкровный - полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, много лет жизни отдавший гражданской обороне Орловщины.

Александр Данилович Безкровный родился 12 декабря 1922 года в Сумской области. 12 июня 1941 года был призван в армию, в период прохождения службы в войсках связи, участвовал в Битве за Москву. В 1974 году уволен в запас и переехал в город Орел, где с 5 декабря 1983 по июнь 1991 года работал в Штабе гражданской обороны Орловской области. Здесь сразу вошел в состав Совета ветеранов, а затем в 1998 году был избран председателем Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Главного управления. Александр Данилович имеет боевые ордена, медали и государственные награды.