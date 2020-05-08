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Квартира - ко Дню Победы

В Орле такой подарок получила 99-летняя ветеран войны Ольга Елецкая.


Гостей, пришедших с цветами, продуктовыми наборами и поздравлениями с праздником накануне Дня Победы, Ольга Родионовна встречала еще в своем старом доме. 
 
Знакомство ветерана с активистами ОНФ началось с просьбы сделать водоотвод и отремонтировать ливневую канализацию, которая проходит прямо по огороду. Письмо в региональный штаб ОНФ год назад отправила внучка Ольги Родионовны. Она рассказала, что сточные воды затопили огород и часть дома. Штаб ОНФ оказался последний инстанцией, куда обратились отчаянные жители. Активисты подключили власти и следственный комитет
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы обратились в администрацию Орла, к руководству области, и все вместе мы нашли решение с канализацией и с выделением квартиры».
 
Ольге Елецкой, как ветерану войны, выделили средства на покупку квартиры - 1 миллион 100 тысяч рублей. На новое жилье этой суммы не хватило, но нашли подходящую квартиру в пятиэтажке недалеко от дома. Правда, без ремонта. Но в этом помогли специалисты «Орёлстроя». И накануне праздника передали ключи хозяйке. Это подарок ветерану к 75-летию Победы. 
 
В новую благоустроенную квартиру Ольга Родионовна могла бы въехать к 9 мая, но из-за пандемии коронавируса решили не рисковать. Будем надеяться, что свой столетний юбилей, который придется на ноябрь, она отметит уже в новом доме.



Татьяна Тимохина
8 мая 2020 года
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