Сегодня губернатор Орловской области поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Личную встречу пришлось отложить на более позднее время, поэтому поговорили по видеосвязи.





Андрей Клычков от имени всех орловцев выразил благодарность живым свидетелям триумфа, который состоялся 75 лет назад. Разговор получился душевным, в нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны: Тамара Могилевцева, Абрам Миркин, Николай Орлов, Виктор Шигин. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы всем говорим, что мы обязательно почтим память наших ветеранов, память тех героев, кто 75 лет назад завоевал нашу победу и свободу сегодняшнюю. И действительно любая встреча, любой диалог с ними это просто подарок - просто для того чтобы посмотреть на происходящее сегодня. И тот урок, который нам преподали, - как жить и как любить Родину - он не имеет никакой цены».





Анна Вайсергисер

8 мая 2020 года



