В небольшой орловской деревне изготовили плакат с изображением односельчан - участников Великой Отечественной войны Россияне, лишённые в этом году парада Победы на 9 мая и шествия «Бессмертного полка» начали искать новые формы дани памяти освободителям нашей Родины. На эксперимент пошли жители небольшой деревни Селихово - в канун Дня Победы они изготовили большой плакат с изображением уроженцев деревни - участников Великой Отечественной войны.





Есть красноармейцы, фамилии которых навсегда останутся в истории человечества - Егоров, Кантария. Есть солдаты, которых чтят и будут чтить спустя десятилетия там, где они совершили свой подвиг - Санько, Образцов. А есть бойцы, которых помнят единицы, но это не умаляет их вклад в Великую Победу. Они тоже герои, и их гораздо больше. Передельский Иван, Ларин Яков, Черкасов Никита, Селихов Владимир, Рухлова Татьяна, Бабков Сергей - эти имена навсегда останутся в сердцах жителей небольшой деревни Селихово. И потомки не забудут их истории. Наверное, самое страшное пережила единственная женщина в этом списке. Когда к ним в деревню пришли фашисты, она подалась в партизаны. А предатели отдали её ребёнка на растерзание врагу. Как вспоминает жительница деревни Селихово Антонина Сухорукова, детей связали проволокой и бросили в колодец. Антонина Никитична Сухорукова - племянница Татьяны Рухловой. Но этом плакате есть ещё один её близкий - отец. Черкасов Никита. Его возвращение с фронта стало для семьи настоящим чудом, потому что за пару лет до этого момента они получили похоронку. Такая же пришла и семье Антонины Яковлевны Пилюгиной - её брат Селихов Владимир погиб в первые дни, как только попал на фронт. Ему было всего 19 лет. Увековечить на плакате своих героических предков жители Селихово решили отчасти потому, что в этом году не будет шествия «Бессмертного полка». Сама акция, конечно, состоится, пусть и в онлайн-формате. Но старожилам деревни он недоступен. Потому и пришлось импровизировать, ведь среди них есть те, кто помнит, как увековеченных на плакате провожали на фронт. Победа там, где единение - именно это доказали наши деды и прадеды, одолев фашизм. Пандемия лишила нас парада в год 75-летия Великой Победы, шествия Бессмертного полка, но лишить нас памяти и гордости за солдат Великой Отечественной она не сможет. Особенно, если нынешнее поколение будет в этом едино.





Антон Киселёв

8 мая 2020 года



