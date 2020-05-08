В Орле из-за пожара в пристройке едва не сгорел дом

Сегодня днем орловским огнеборцам удалось отстоять двухэтажное здание бывшего общежития на улице Песковской. Пожар в пристройке, вплотную прилегающей к зданию, начался в третьем часу дня.

Некогда пивная, а ныне пустующая подсобка магазина горела так, что воспламенение конструкций рядом стоящего дома было делом нескольких минут. Но эти самые минуты огнеборцам удалось выиграть - во многом, за счет верно выбранной тактики пожаротушения. Кроме того, пожарным удалось спасти пожилого инвалида-колясочника.

Ближе всего пожар подобрался к торцевой квартире на втором этаже. Пламя успело затронуть оконные блоки, комната заполнилась дымом. Там в момент пожара находилась девочка-подросток. Ребенок испытал сильный стресс.

По нашим данным, за помощью к медикам никто из жильцов дома не обратился. Как выяснили сотрудники Госпожнадзора у собственницы сгоревшей пристройки, помещение было отключено от газа и электричества.

В свете этой информации приоритетными версиями причин случившегося становятся занос источника огня неустановленным лицом либо поджог. Масштабы ущерба уточняются.